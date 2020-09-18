لجنة: موازنة 2021 ستشهد ارتفاعاً لأول مرة بهذه الواردات

2020/09/18 | 13:06 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، ان الاجراءات الحكومية الخاصة بالمنافذ الحدودية والاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات ستكون رافدا مهما لموازنة العام المقبل 2021.





وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "موازنة العام المقبل ستشهد ولاول مرة ارتفاع في نسب الواردات غير النفطية نتيجة لسياسة تنويع مصادر الدخل الوطني".

وأضاف، ان "تفعيل الاجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية بشكل كامل سيكون لها الاثر الواضح في زيادة الايرادات اضافة لتصدير الفائض من الانتاج الزراعي والحيواني".

وشدد الشمري على "ضرورة التنويع وعدم تفعيل مسالة الاقتراض الداخلي والخارجي مرة أخرى والتوجه الى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة مع العودة الى مسالة التمويل الذاتي لبعض الجهات الحكومية للتخفيف من الضغط على الموازنة التشغيلية".

عمار المسعودي

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