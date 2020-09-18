القبض على خمسة ارهابيين في الأنبار بينهم شرعي داعش

2020/09/18 | 13:06 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية القبض على خمسة من ارهابيي عصابات داعش في مناطق متفرقة من محافظة الانبار.





وذكر بيان لمديرية الاستخبارات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وقوة من لواء ٣٠ القبض على احد الارهابيين في منطقة البو حردان بقضاء الرمانة بالقائم كان يعمل كعنصر امني للدواعش ويقوم بمهمة تزويدهم بالمعلومات عن تحركات قطعاتنا الامنية والمتعاونين معها".

وأضاف انه "وبعملية نوعية واستباقية ومعلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ الفرقة العاشرة وقوة من الفوج المذكور واستخبارات ومكافحة ارهاب الانبار من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة البو طيبان بالرمادي وهو احد العناصر التي قاتلت ضد قواتنا".

وأشار البيان الى انه "وبعملية تفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ وبالتعاون مع شعبة اجرام القائم من القبض على ثلاثة ارهابيين في منطقة الكرابلة بالقائم بينهم شرعي الدواعش في القضاء والمكلف باعطاء المحاضرات الشرعية التي تروج لافكار داعش".

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