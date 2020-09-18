بيان مطلبي من كتلة العصائب إلى التربية والتعليم العالي

2020/09/18 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت كتلة صادقون النيابية، الجمعة، وزارتي التربية والتعليم العالي الى مراعاة اوضاع الطلبة من منطلق "أبوي وانساني"، ووضع الية قبول في الكليات والمعاهد تتناسب مع الظروف التي عاشها الطلبة.



وذكرت الكتلة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 ايلول 2020)، انه "عانى ابناؤنا وبناتنا الطلبة في محافظات الوسط والجنوب خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020 من مصاعب وتحديات وظروف منعتهم من مواصلة دراستهم ثم جاءت جائحة كورونا لتزيد من تلك المعاناة".

واضاف البيان "نأمل ان تكون هذه المعاناة ماثلة امام اعين المعنيين والمسؤولين، وانطلاقاً من حرصنا على تصحيح هذا الوضع غير الملائم فإننا ندعو السيد وزير التربية المحترم الى التوجيه بمراعاة اوضاع الطلبة من منطلق ابوي وانساني".

ودعت الكتلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى "وضع الية قبول في الكليات والمعاهد تتناسب مع الظروف المريرة التي عاشها الطلبة من اجل ضمان العدالة الاجتماعية وتكافوء الفرص التي نحرص عليها لكافة ابناء وطننا العراق".

وتابع البيان "كما نأمل من لجنة التربية البرلمانية الى متابعة الموضوع والاسهام في تحقيق ما يخدم مصلحة الجميع، مع خالص تمنياتنا لابنائنا وبناتنا الطلبة بالنجاح والتفوق الدائم عبر بذل كل الجهود وتجاوز التحديات لانهم عماد الوطن وضمانة المستقبل".

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