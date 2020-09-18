إصابة أول كلب بفيروس كورونا فى الأردن

2020/09/18 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن مصدر طبي أردنى عن إصابة أول كلب بفيروس كورونا في الأردن في منطقة الرمثا بشمال البلاد، وقال مصدر لموقع “عمون” الأردنى، إن الكلب يعود لأجنبى من الجنسية السيرلانكية ويعمل في مدينة الحسن الصناعية، وأراد نقله خارج الأردن، حيث تم الاشتراط على مالكه بإجراء فحص كورونا (للكلب) بمختبر خاص.وكشف الفحص إصابة الكلب، […]

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