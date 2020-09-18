2020/09/18 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عدسة حكومية ترصد آثار تفجير المعهد الأميركي بالنجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عدسة حكومية ترصد آثار تفجير المعهد الأميركي بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).