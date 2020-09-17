الصحة النيابية تكشف تفاصيل ما دار خلال استضافتها الوزير المختص

2020/09/18 | 13:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، الجمعة، تفاصيل استضافتها وزير الصحة ، حسن التميمي، والمعالجات المقبلة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (18 ايلول 2020) إنه" تمت استضافة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الإجراءات التي قامت الوزارة بها خلال الفترة الحالية والمقبلة"، لافتا إلى أنه" تم التأكيد على خطوات الوزارة في أربع قضايا مهمة ، منها توسيع عدد الأسرة ضمن مستشفيات ميدانية لتمكين المستشفيات من العودة إلى خدماتها الطبية الأساسية ، وتقديم الخدمات الصحية ".

وأشار إلى أن" القضية الأخرى هي أن تكون الردهات الوبائية الموجودة حالياً خارج المستشفيات ، فضلا عن تهيئة تسعة آلاف سرير خارج المستشفيات الحكومية ، وفي المحافظات الأخرى "لافتاً إلى أن" العمل سيكون بنفس السياق مع الاختلاف بعدد الأسرة ".

وبين أن"الوزارة قامت بتوجيه المحافظات ودوائر الصحة في المحافظات بانشاء مستشفى وبائي مركزي يعتمد على عدد كبير من الأسرة تحسبا للظروف المقبلة ، وكذلك إتاحة الفرصة للمستشفيات للعودة إلى عملها بشكل طبيعي".

وأضاف خلاطي أن"وزارة الصحة أكدت أنها تتابع مع الدول المتطورة ،التي بدأت بتصنيع لقاح فيروس كورونا ، ليكون العراق من أول الدول التي تستورده" مشيراً إلى"وجود تواصل مع الجانب الروسي وارسال وفد من الوزارة إلى الصين للاطلاع بشكل مباشر على معامل ومصانع تصنيع اللقاحات ، وعندما يكون القاح معتمدا من قبل منظمة الصحة العالمية سيقوم العراق باستيراده".

وتابع أن" الوزارة بينت أيضا أنه ستكون هناك حقيبة دوائية لكل مريض يتوفر فيها جميع أنواع الأدوية الضرورية" منوهاً بأن" الوزارة أكدت أن"المختبرات التي يجرى فيها الفحص المختبري قد تم توسعتها بشكل كبير وستظهر نتائج الفحص خلال 48 ساعة ، كما تم إنشاء مختبرات خاصة للمسافرين مقابل مبلغ مالي بسيط".

وأكد خلاطي أن" اللجنة وجهت المحافظات بإنشاء مستشفى وبائي مركزي تحسبا للظروف المقبلة ، مبينا أن"الحظر الكلي أو الجزئي لم يعد مؤثراً ، كون الوباء انتشر بشكل كبير ، وأن إجراء الحظر من دون التزام بالتعليمات الوقائية لا جدوى منه ".

ولفت إلى أن" الحظر الذي تم تطبيقه سابقا أسهم في السيطرة على الوباء لمدة 3 أشهر ،ا لذي ساعد في إتاحة الفرصة للمستشفيات ووزارة الصحة للاستعداد لموجة الوباء " موضحا أن" اللجنة ناقشت ملف التعيينات الجديدة للكوادر الطبية والمشمولة بالتدرج الطبي من كلية العلوم ، إضافة إلى الكوادر الساندة".

وكانت لجنة الصحة والبيئة النيابية، عقدت برئاسة النائب قتيبة الجبوري وحضور اعضائها ، الخميس (17/9/)2020 اجتماعا مشتركا مع وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي ووفد من الوزارة ضم الوكيلين الفني والاداري ومدير عام دائرة الصحة العامة ومدير عام شركة كيماديا، لمناقشة الواقع الصحي وسبل مواجهة جائحة كورونا.

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