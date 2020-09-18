إصابات كورونا في العالم تتجاوز 30 مليوناً

2020/09/18 | 13:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /دول أوروبية عدة تتخذ إجراءات إغلاق جديدة بعد تصاعد عدد الإصابات بكورونا، ومنظمة الصحة العالمية تحذّر من انتقال العدوى بمعدلات مقلقة في أوروبا.تستعد أجزاء كبيرة من أوروبا، اليوم الجمعة، لفرض قيود جديدة واسعة النطاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بعدما تجاوز عدد الإصابات حول العالم 30 مليوناً، بينما حذّرت منظمة الصحة […]

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