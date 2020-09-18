انخفاض “هائل” في عدد المواكب المشاركة في زيارة الأربعين هذا العام: 20% فقط

2020/09/18 | 13:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن قسم المواكب الحسينيّة التابع للعتبتين الحسينية والعباسية، عن تقليص عدد المواكب المشاركة في زيارة الاربعين لهذا العام إلى 20%، حيث ان 10 الاف موكب فقط سيشارك من بين 50 ألف موكب مسجل، وان المواكب المشاركة ستكون من داخل العراق فقط.

وقال القسم في بيان، إنه ومع قرب حلول زيارة الاربعين، وضمن الاستعدادات السنوية المبكرة للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، اعلن قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينيّة في العراق والعالم الإسلامي التابع للعتبتين المقدستين عن استكمال كافة الاستعدادت لاستقبال المواكب العزائية والخدمية لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين في كربلاء المقدسة لهذا العام”.

وقال معاون رئيس القسم هاشم الموسوي إن “أكثر من (50) الف موكب مسجل رسمياً لدى القسم من مختلف دول العالم، ونظراً للظرف الصحي لهذه العام وتفشي فيروس (كورونا)، فقد تعذر مشاركة المواكب الحسينية من خارج العراق نتيجة عدم حصولها على الموافقات الرسمية للسفر بسبب الجائحة، مبينا ان موسم الاربعين لهذا العام سيشهد مشاركة (10) آلاف موكب حسيني وخدمي من داخل العراق فقط”.

وأوضح “تم وضع ضوابط وتعليمات وقواعد بيانات خاصة لكفلاء المواكب الحسينية والخدمية من المحافظات الأخرى والذين يرمون الدخول إلى محافظة كربلاء خلال زيارة الأربعين لتقديم الخدمة للزائرين، وستتم المباشرة والعمل بالتعليمات التي تعنى بالمواكب التي ستشارك هذا العام من خلال وضع استمارة خاصة وتعهد لغرض تنظيم الخدمة والالتزام بالآليات الجديدة”.

وأضاف أن “التعليمات تنص على ضرورة الألتزام بالتوصيات والتوجيهات التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا في بيانها مع تطبيق شروط الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي، الى جانب الألتزام بوقت نزول موكب العزاء الذي حدده القسم مع تطبيق التوصيات الصحية من ارتداء الكمامات والكفوف والتباعد “.

يذكر أن قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينيّة في العراق والعالم الإسلامي التابع للأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينيّة والعباسية يعمل على تنظيم عملية تسجيل ودخول المواكب الحسينية والخدمية من المحافظات العراقية وجميع أنحاء العالم، وهو المسؤول عن ممثليات الهيئات والمواكب في البلاد من اجل تقديم كافة الخدمات وتنظيم وتأمين الأماكن التي تخصص لهم لغرض نصب السرادق وغيرها من الأمور الخاصة بالخدمات التي تقدم للزائرين.

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