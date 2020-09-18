الطيران والمدفعية التركيان يقصفان مناطق وقرية تابعة لناحية سيدكان

2020/09/18 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت المدفعية والطيران الحربي التابع للجيش التركي، عددا من القرى والمناطق الجبلية في إقليم كردستان.

وذكرت مصادر محلية ان قرية خليفان التابعة لناحية سيدكان تعرضت بعد منتصف ليلة الجمعة، الى قصف مدفعي عنيف، فيما قامت الطائرات المسيرة الحربية التركية، بقصف مناطق أخرى في الناحية فجر اليوم الجمعة، مسببة أضرارا مادية من دون وقوع إصابات بشرية، في وقت أشارت فيه مصادر أخرى الى قيام الطيران التركي بالتحليق في أجواء جبل قنديل مكتفية باستطلاع المنطقة.

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