الشرطة الفيدرالية تحذر من خطر مواجهات بين مجموعات متطرفة في الولايات المتحدة

2020/09/18 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,- ف ب) – أعربت الشرطة الفدرالية الأميركية عن قلقها من احتمال وقوع مواجهات عنيفة بين مجموعات متطرفة مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي في الثالث من من تشرين الثاني/نوفمبر.وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) كريستوفر راي خلال جلسة أمام الكونغرس أن جهازه يراقب مجموعات مسلحة اصطدمت على هامش تظاهرات مناهضة […]

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