قيود جديدة في أوروبا وتجاوز حصيلة إصابات كورونا في العالم 30 مليونا

2020/09/18 | 13:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوبنهاغن-(أ ف ب) – تستعد أجزاء كبيرة من أوروبا الجمعة لفرض قيود جديدة واسعة النطاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما تجاوز عدد الإصابات حول العالم 30 مليونا بينما حذّرت منظمة الصحة العالمية من انتقال العدوى بمعدلات “مقلقة” في القارة.وستحد بريطانيا التجمعات بينما يتوقع أن تفض فرنسا قيودا جديدة في المدن الرئيسية بينما […]

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