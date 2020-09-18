الصدر : لا اجد من المصلحة ادخال العراق في نفق مظلم وفي اتون العنف

2020/09/18 | 13:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى اتباع السبل الدبلوماسية والبرلمانية لانهاء الاحتلال ومنع تدخلاته .

وقال الصدر في معرض تعليق له على استهداف البعثات الدبلوماسية والمراكز الثقافية :” لا اجد من المصلحة ادخال العراق في نفق مظلم وفي اتون العنف ، ولا اجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والبعثات الدبلوماسية” .

واضاف:” غاية الامر يمكن اتباع السبل السياسية والبرلمانية لانهاء الاحتلال ومنع تدخلاته” .

وختم تغريدته بالقول :” من يفعل ذلك منكم فليعلم انه يعرض العراق وشعبه للخطر المحدق ، فاتقوا الله واحسنوا “.

وكان المعهد الامريكي لتدريس اللغة الانكليزية في النجف تعرض في وقت متأخر من الليلة الماضية الى انفجار بعبوة ناسفة ، ادى الى وقوع اضرار كبيرة به .

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