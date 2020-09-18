السيد الصدر يهدد نتنياهو ويحذره من القدوم الى العراق وفتح سفارة اسرائيلية

2020/09/18 | 13:37 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} هدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدري رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من القدوم الى العراق والتطبيع في العلاقات على غرار دول خليجية.





وقال السيد الصدري في خطبة الجمعة المركزية له "من عبد الله مقتدى الصدر الى عدو الله بنيامين نتنياهو، أحذرك من القدوم الى بلد المعصومين العراق وإياك وأن تفكر في فتح سفارة أو أنكى من ذلك في العراق فهي حسب الآيات القرآنية ستكون نهايتكم".

وأضاف "قد قال الله تعالى:{وَقَضَيْنَا إِلَىَ بَنِي إسرائيل فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنّ فِي الأرْضِ مَرّتَيْنِ وَلَتَعْلُنّ عُلُوّاً كَبِيراً} فإن كان ذلك فإنه تعالى يقول:{فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا}".

وحذر السيد الصدر نتنياهو مجدداً بالقول "إيّاكم والإقدام على ذلك وأقول كما يقول عز من قائل :{إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا}".

وجه كلامه "للمستضعفين في مشارق الارض ومغاربها وأقول التطبيع ذل ومهانة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك، ولتعلموا أننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة، فلسطين حيّة في ضمائرنا وأختم بقول الله تعالى :{عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا}".

عمار المسعودي

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