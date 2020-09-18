السيد الصدر يهدد نتنياهو ويحذره من القدوم الى العراق وفتح سفارة اسرائيلية

{بغداد: الفرات نيوز} هدد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدري رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من القدوم الى العراق والتطبيع في العلاقات على غرار دول خليجية.
وقال السيد الصدري في خطبة الجمعة المركزية له "من عبد الله مقتدى الصدر الى عدو الله بنيامين نتنياهو، أحذرك من القدوم الى بلد المعصومين العراق وإياك وأن تفكر في فتح سفارة أو أنكى من ذلك في العراق فهي حسب الآيات القرآنية ستكون نهايتكم".
وأضاف "قد قال الله تعالى:{وَقَضَيْنَا إِلَىَ بَنِي إسرائيل فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنّ فِي الأرْضِ مَرّتَيْنِ وَلَتَعْلُنّ عُلُوّاً كَبِيراً} فإن كان ذلك فإنه تعالى يقول:{فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا}".
وحذر السيد الصدر نتنياهو مجدداً بالقول "إيّاكم والإقدام على ذلك وأقول كما يقول عز من قائل :{إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا}".
وجه كلامه "للمستضعفين في مشارق الارض ومغاربها وأقول التطبيع ذل ومهانة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك، ولتعلموا أننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة، فلسطين حيّة في ضمائرنا وأختم بقول الله تعالى :{عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا}".
عمار المسعودي
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