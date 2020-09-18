هايكو صفقة التطبيع والسلام المزيف !

2020/09/18 | 13:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / نجاح عباس رحيم…

لاشك سفركم طويل ومتعبايها الأمراءلكن كذبة الضم كانت منعشة !

المبللين بدم أطفال اليمنيصافحون المبللينبدم صبرا وشاتيلا !في مساء واشنطنوصل القرد بعد الجربوعبدشاديش بيض !

لشدة الزحام في بيت القرود الأبيضدخلت الجرابيعمن باب الكذب !

الحفل شديد الإنارةكذبة التطبيعلاترقص إلا بالعتمة !

جاءوا من قتل اليمنعلى ظهر الهجينليلحقوا ركب السلام !

أمراء التطبيعصناعة صهيونيةبلا رجولة !

جرابيع بكوفية وعقالشاركوا حفلالقرد الصهيوني !

سونار التطبيعيكشف ذيولآ على أعجاز خنازيروقرونآ أنزوت تحت عُقُلِ !

الى منصة التطبيعالكلابتصعد خلف أسيادها !

في اول رحلة للسلام المزيفقطار التطبيع يصيحعاهرات ..



مخدرات للبيع !

في برنامج دوافع التطبيعيضحك محمد عبد الحميد مذهولآعلى أكاذيب الصحفي البحريني !

تحت رايات التطبيعيتصاعد دخان باربكيو الجرابيعمن سواحل القرصان العربية !

كلما يذوب الصمغتحت انوار التطبيعتنزلق شوارب الموقعين !

أمراء التطبيعيلفّون ويدورونبحثآ عن ضوء بالظلمة !

الصقور الأصيلةطارت ببراقعهامن كذبة التطبيع !

يالهذا العالم المضطربنجمة داود باللون الاحمر والاخضرتسبح بالخليج ؟!

المساء شديد الرطوبةالقرود كشفت عوراتهافي صالات الرقص !

القدس تبتسمقناة الحدث تعرض تهافت الجرابيععلى مصافحة القرود والخنازير !

في ذروة حفل التطبيعنُثرالبعر على رؤوس الأمراءالمغطاة بالكيباه التلمودية !

المكان مزدحم بالمتطبعينالأمراء يرقصون بأضلافهمبسرعة الأرانب !

أنتهى حفل التطبيعبعر الأبل يمصّ رائحة الخمورمن صالات البيت الأبيض !

تحت سماء القدسالآذان يجمع المناضلينبكوفية واحدة

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