2020/09/18 | 13:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت شبكة كالتشيو ميركاتو بأن لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، آرتورو فيدال، قد سئم من الانتظار على الرغم من رغبته في الانتقال لإنتر ميلان.

كانت التقارير الصحافية أكدت بأن فيدال أنهى اتفاقه مع مسؤولي إنتر ميلان لضمه، لكنه أهدر الوقت في إقناع برشلونة بإنهاء عقده فيما أبدى النادي الكاتلوني استعداده ببيع اللاعب مقابل الحصول على مبلغ مالي ضئيل.

وعلى الرغم من موافقة اللاعب، وكذلك مسؤولي برشلونة، إلا أن إدارة إنتر ميلان تستهدف بيع بعض اللاعبين أولاً قبل شراء فيدال، الذي سيوقع على عقد مدته عامين، وسيحصل على راتب سنوي مقداره 6 ملايين يورو.

ولا يشعر إنتر ميلان بالقلق ويتعامل مع الموقف بهدوء، في حين بدأ اللاعب في الإنزعاج، وعاد إلى تدريبات برشلونة.

وكان فيدال ودع زملائه بالفعل في الأيام الأخيرة، لكنه عاد للتدريبات بسبب تأخير إنتر ميلان في حسم الصفقة، الذي يبحث في الوقت الحالي عن بيع غودين وكاندريفا من بين آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيدال غاضب من تأخر انتقاله لإنتر ميلان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيدال غاضب من تأخر انتقاله لإنتر ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).