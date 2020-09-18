2020/09/18 | 13:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

خاطبت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، قسم مكافحة الإجرام، واخطرته بتشكيل مجلس تحقيقي ضد منتسب في فوج الطوارئ الحادي عشر، على خلفية نشر الأخير تدوينة ضد النائب أحمد الجبوري "أبو مازن".



وجاء في نص المخاطبة التي حملت توقيع قائد شرطة المحافظة اللواء قنديل الجبوري وحصل "ناس"، على نسخة منها (18 أيلول 2020)، "قررنا تشكيل مجلس تحقيقي برئاسة العميد احمد عذاب مهوس وعضوية العقيد هادي حسون محمد والمقدم نعمان ثابت أسود للتحقيق (ر ع احمد محمد ايوب محمود) المنسوب الى فوج الطوارئ الحادي عشر وذلك لقيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي موقع (فيس بوك) والاساءة بكلمات ضد النائب (احمد عبدالله عبد وجماعته) وعلى ضوء المنشور المرفق ربطاً صورة منه لاتخاذ ما يلزم وانجاز المجلس التحقيقي خلال سبعة أيام حتماً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة تحقيق أمنية بحق شرطي كتب تدوينة ضد ’أبو مازن’! (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة تحقيق أمنية بحق شرطي كتب تدوينة ضد ’أبو مازن’! (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).