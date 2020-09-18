الصحة تعلن وصول كميات كبيرة من اكياس الدم الاحادية والرباعية

2020/09/18 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، 18 أيلول، 2020، وصول كميات كبيرة من اكياس الدم الاحادية والرباعية.

وقال الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية اعلنت وصول كميات كبيرة من اكياس الدم الاحادية والرباعية الى مخازن الشركة عبر ميناء ام قصر في السابع عشر من ايلول الجاري".

واضاف البيان أن "كيس الدم الثلاثي الذي يصل الى مخازن الشركة ذو استخدامات خاصة".

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