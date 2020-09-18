وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (18 أيلول 2020)، رسالة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن التطبيع مع الإمارات والبحرين، فيما حذره من القدوم إلى بلد المعصومين العراق.
وتنقل أسرة (بغداد اليوم)، النص الكامل للخطبة دون التدخل في تحريره توخياً للدقة.
من عبد الله مقتدى الصدر الى عدو الله بنيامين نتن ياهو.
أحذرك من القدوم الى بلد المعصومين العراق وإياك وأن تفكر في فتح سفارة أو أنكى من ذلك في العراق فهي حسب الآيات القرآنية ستكون نهايتكم.
فقد قال الله تعالى:{وَقَضَيْنَا إِلَىَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنّ فِي الأرْضِ مَرّتَيْنِ وَلَتَعْلُنّ عُلُوّاً كَبِيراً} فإن كان ذلك فإنه تعالى يقول:{فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا}
فإيّاكم والإقدام على ذلك وأقول كما يقول عز من قائل:{إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا}
ثم أوجه كلامي للمستضعفين في مشارق الارض ومغاربها وأقول التطبيع ذل ومهانة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك، ولتعلموا أننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة، فلسطين حيّة في ضمائرنا وأختم بقولي تعالى :{عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا}.
يُشار إلى أن رسالة الصدر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأتي على خلفية اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصدر يوجه رسالة إلى نتنياهو بشأن التطبيع ويحذره من التفكير بفتح سفارة في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصدر يوجه رسالة إلى نتنياهو بشأن التطبيع ويحذره من التفكير بفتح سفارة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).