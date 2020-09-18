الصدر يوجه رسالة إلى نتنياهو بشأن التطبيع ويحذره من التفكير بفتح سفارة في العراق

2020/09/18 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (18 أيلول 2020)، رسالة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن التطبيع مع الإمارات والبحرين، فيما حذره من القدوم إلى بلد المعصومين العراق.

وتنقل أسرة (بغداد اليوم)، النص الكامل للخطبة دون التدخل في تحريره توخياً للدقة.

من عبد الله مقتدى الصدر الى عدو الله بنيامين نتن ياهو.

أحذرك من القدوم الى بلد المعصومين العراق وإياك وأن تفكر في فتح سفارة أو أنكى من ذلك في العراق فهي حسب الآيات القرآنية ستكون نهايتكم.

فقد قال الله تعالى:{وَقَضَيْنَا إِلَىَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنّ فِي الأرْضِ مَرّتَيْنِ وَلَتَعْلُنّ عُلُوّاً كَبِيراً} فإن كان ذلك فإنه تعالى يقول:{فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا}

فإيّاكم والإقدام على ذلك وأقول كما يقول عز من قائل:{إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا}

ثم أوجه كلامي للمستضعفين في مشارق الارض ومغاربها وأقول التطبيع ذل ومهانة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك، ولتعلموا أننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة، فلسطين حيّة في ضمائرنا وأختم بقولي تعالى :{عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا}.

يُشار إلى أن رسالة الصدر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، تأتي على خلفية اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

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