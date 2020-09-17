اليسا “تهيمن” على ترند العراق لساعات.. والسبب؟!

2020/09/18 | 13:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تصدرّ وسم “مكملين مع إليسا” قائمة المواضيع الرائجة على “تويتر” في العراق، وعدد من البلدان العربية الأخرى.

هاشتاك #مكملين_مع_اليسا متداول على ترند العراق

— ترند العراق Iraqi Trend (@IraqiTrend) September 18, 2020

واحيت الفنانة اليسا حفلة غنائية ليل الخميس، وأعادت بثها احدى القنوات العربية يوم أمس، نظرا للنجاح الواسع والشهرة العالمية التي حققتها هذه الحفلة.

الان بعد مرور ساعات على الحفل وهاشتاك #مكملين_مع_اليسا باقي بترند العراق بالمركز الخامس 🔥 @elissakh pic.twitter.com/POWSxXtiBm

— Mustafa samir (@mustafa_zkh) September 17, 2020

وغردت اليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر بالقول: أأنتم مستعدون لمشاهدة الحفلة؟… وفي تغريدة أخرى أشارت الى انها ستكون المرة الأولى التي تشاهد اليسا حفلتها مع مشاهديها على الهواء.

#مكملين_مع_اليسا!! ترند للمرة الثانية في معظم الدول العربية!! #لبنان_مصر_العراق_السعوديه_الاردن_تونس #اليسا نجاحتها لا تتوقف وامجادها لا تنتهي @elissakh pic.twitter.com/gbadAE0oUi

— أدمنت إليسا 🦂 (@5CXzgRoH3sZ1xPL) September 18, 2020

وكان الهاشتاغ قد وصل سابقا للمركز الرابع عالميا يوم عرضت الحفلة مباشرة على منصة شاهد.

@elissakh على الرغم من انتهاء الحفل مازال ترند #مكملين_مع_اليسا متصدر ترند العراق 🇮🇶عظيمة انتي اليسا pic.twitter.com/RfOO5yQ1Qc

— Mahmood malik Al kanak (@MlikKing) September 18, 2020

وحققت أغنية “صاحبة رأي” لـ إليسا، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 8 ملايين مشاهدة، بعد طرحها.

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