جهاز مكافحة الارهاب يوضح آلية عمله في مواجهة 'داعش' خلال هذه الفترة

2020/09/18 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالاستمرار في متابعة وملاحقة فلول داعش فيما اشار الى أن العمليات النوعية السريعة التي يقوم بها الجهاز قائمة على الجهد الاستخباري.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (18 ايلول 2020) : إن"جهاز مكافحة الإرهاب وخلال هذه الفترة ، هو دائب على العمل الاستخباري ، والحصول على المعلومات الاستخبارية المبكرة للوصول إلى فلول عصابات داعش الإرهابية في الأماكن التي كانوا يختبئون فيها "، لافتاً إلى أن" تلك الفترة شهدت جهداً استخبارياً وبالتنسيق مع عدد من الوكلات الأخرى ،فضلاً عن دور المواطنين في رفد جهاز مكافحة الإرهاب بالمعلومات التي أدت إلى نجاح القوات الأمنية في القيام بعمليات نوعية سريعة وفورية لاعتقال الإرهابيين قبل القيام بأيّ عمليات إرهابية ".





وأشار النعمان إلى أنه" ما حصل في مدينة بعقوبة وكركوك والأنبار من اعتقال عدد من الإرهابيين ،هو نتيجة هذه الجهود الاستخبارية والمعلومات الاستخبارية المسبقة ،التي يعمل بها جهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكداً أن"الجهاز تمكن من اعتقال قيادات مؤثرة من فلول داعش الإرهابية ،وأن تلك العصابات تعاني من فقر الدعم المعنوي واللوجستي ووحدة القيادة ".





وأوضح أن"عمليات الاعتقال بحق فلول داعش حققت نسبة من الأمان في تلك المناطق ،لافتاً إلى أن"توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالاستمرار في متابعة وملاحقة فلول داعش والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق بهزيمة العصابات الإجرامية ".

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