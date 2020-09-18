2020/09/18 | 13:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

الكمارك: إحباط محاولة تهريب سيارات واتلاف مواد كيميائية خطرة في البصرة

منذ ساعتين

انفجار داخل بناية في قاعدة سبايكر بصلاح الدين

منذ 3 ساعات

مقتل جنديين تركيين في شمال العراق

منذ 19 ساعة

محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال المتهم بقتل الصيدلانية شيلان ووالديها

منذ 23 ساعة

الاعلام الأمني: تدمير أربعة اوكار لداعش بضربة جوية في جبال حمرين

منذ 24 ساعة

الاعلام الامني: اعتقال 31 مطلوباً بعملية الوعد الصادق في البصرة

منذ يوم واحد

الكاظمي يعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر العمليات

منذ يوم واحد

النزاهة تعلن ضبط (14) شاحنة وفروقات بأوزان (178) حاوية في ميناء أم قصر

منذ يوم واحد

الناطق باسم الكاظمي يكشف تفاصيل عملية نوعية في كركوك

منذ يوم واحد

المنافذ: ضبط بضاعة مخالفة واعادة عجلة في منفذي زرباطية وطريبيل الحدوديين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلق على فيديو الحشود الإيرانية التي حاولت اختراق الحدود) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلق على فيديو الحشود الإيرانية التي حاولت اختراق الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).