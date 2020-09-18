قائمة بأسعار النفط واسعار صرف الدولار والذهب في العراق

2020/09/18 | 13:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والذهب والمعادن في الأسواق المحلية ليوم الجمعة (18أيلول 2020).

أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,55 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 129,86 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 756,10 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1954,65$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 43,44 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 41,30 دولار

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