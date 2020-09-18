2020/09/18 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اصدرت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، توضيحا بشأن مقاطع فيديو تظهر محاولات دخول زائرين ايرانيين الى العراق برا.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”نسخة منه، انه”انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتناول محاولات دخول الزائرين من جمهورية إيران الإسلامية إلى الحدود العراقية عبر المنافذ المشتركة بين البلدين، اذ تؤكد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ توضح بشأن مقاطع فيديو لزائرين ايرانيين يحاولون الدخول الى العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ توضح بشأن مقاطع فيديو لزائرين ايرانيين يحاولون الدخول الى العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ توضح بشأن مقاطع فيديو لزائرين ايرانيين يحاولون الدخول الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).