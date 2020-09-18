2020/09/18 | 14:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} تعرض النجم المصري، محمد صلاح، لعطل فني في سيارته، على الطريق السريع في مدينة ليفربول، مما تسبب بموقف طريف تداولته وسائل الإعلام البريطانية.





وتعرضت سيارة صلاح لتلف في الإطار، مما أوقفه في الطريق السريع "إم 6"، واضطره للاتصال بالدورية المرورية لمساعدته، التي تفاجأت برؤية هداف ليفربول الأول.

وأكدت صحيفة "الصن" البريطانية، أن صاحب الـ28 عاما كان يتجول بسيارته من طراز "بنتلي كونتيننتال جي تي"، البالغ ثمنها 208 الآف دولار في منطقة "نتسفورد"، وفجأة تعرض الإطار الخاص بسيارته لثقب أحدث به ضررا كبيرا.

وتعد تلك السيارة جزء من أسطول سيارات اللاعب المصري، الذى يتضمن أيضا سيارة لامبورغيني بقيمة 350 ألف دولار، وسيارتين من طراز مرسيدس بنز تبلغ قيمتهما معا 324 ألف دولار، وسيارة أودى بقيمة 70 ألف دولار وسيارة تويوتا كامري بتكلفة 38 ألف دولار.

وبعد الحادث، قدم أحد العاملين بدورية الخدمات المرورية البريطانية، لمساعدة اللاعب المصري على الصعود إلى شاحنة الإنقاذ، قبل إعادة السيارة وصلاح إلى منزله.

وقال روب ريغيون، العامل "المحظوظ" الذي أوصل صلاح لمنزله، إن النجم المصري أخبره بتوقع "جريء" لسباق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال ريجيون لصحيفة "الصن": "أخبرت صلاح بأنه من المؤسف أن ليفربول لم يستطع الاحتفال بلقب الدوري مع الجماهير هذا الموسم، بسبب إجراءات فيروس كورونا، لكنه أكد على أنهم سيحققون اللقب مرة أخرى هذا الموسم".

وقال العامل الشاب أنه لم يتعرف على صلاح في بداية الأمر، ولكنه تفاجئ بلباقة النجم المصري لاحقا عندما تعرف عليه.

وتابعت الصحيفة، أن تلك الحادثة كانت قبل أيام قليلة من مباراة ليفربول الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد، التي انتهت بانتصار الريدز بنتيجة 4-3، بالجولة الأولى من البريميرليغ.

عمار المسعودي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث سير لمحمد صلاح.. والنهاية بـ"موقف طريف") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث سير لمحمد صلاح.. والنهاية بـ"موقف طريف") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).