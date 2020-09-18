الأحزاب الطائفية وايديولوجيتها السياسية. - لطفي حاتم

2020/09/18 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم تمر الدولة العراقية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق ولحد اللحظة التاريخية المعاشة بحالة من انعدام الامن السياسي والاستقرار الاجتماعي ويعود ذلك الى تحولات بنيتها الاجتماعية وتبدلات منظومتها السياسية لكثرة من الأسباب الاقتصادية – السياسية.



- انطلاقاً من تلك المتغيرات ولغرض تحديد تلك الاسباب نتوقف عند مفاصل رئيسية أهمها- أولا - العوامل الناخرة في بنية الدولة الوطنية.ثانيا – الطائفية السياسية ......





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