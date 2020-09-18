تضخيم الذات ... تسخيف القضية - عدنان الصباح

2020/09/18 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح من يستمع إلى قادتنا وسياسيينا عند حديثهم عن الذات الفردية أو الجمعية في الخطاب العلني يعتقد أننا أكثر شعوب الأرض نزاهة وقوة ووحدة وخلقا وقيما على وجه الأرض وان انتصاراتنا تطال عنان السماء وان ما يجمعنا من حب يكفي لتوزيعه على كل بقاع الأرض وحين تطفو خلافاتنا على السطح تسمع منا ما لا يحتمله عقل ولا تستسيغه أذن في وصفنا لبعض من أوصاف تبدأ بالتخوين والتكفير وتنتهي بالدعارة مرورا بالفساد واللصوصية وكل ......





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