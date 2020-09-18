الصدر يوجه تحذيراً شديد اللهجة لنتنياهو

حذّر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تداعيات القدوم إلى العراق أو "التفكير" بفتح سفارة، معتبراً أن ذلك سيكون "نهاية" إسرائيل.
وقال الصدر خلال خطبة صلاة الجمعة المركزية، حسبما وردت من مكتبه: "من عبد الله مقتدى الصدر الى عدو الله بنيامين نتنياهو.
أحذرك من القدوم الى بلد المعصومين العراق، وإياك وأن تفكر في فتح سفارة أو أنكى من ذلك في العراق، فهي حسب الآيات القرآنية ستكون نهايتكم".
وأضاف الصدر: "ثم أوجه كلامي للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وأقول: التطبيع ذل ومهانة وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك، ولتعلموا أننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة.
فلسطين حيّة في ضمائرنا".
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