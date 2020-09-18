المنافذ تؤكد التزامها بإغلاق الحدود امام الزائرين الإيرانيين والاجانب

2020/09/18 | 14:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، التزامها بمقررات اللجنة العليا بإغلاق الحدود أمام الزائرين الأجانب.

وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه" انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتناول محاولات دخول الزائرين من جمهورية إيران الإسلامية إلى الحدود العراقية عبر المنافذ المشتركة بين البلدين".

وأكدت"الهيأة التزامها الكامل بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ،التي أكدت إغلاق الحدود البرية أمام دخول الزائرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء بسبب انتشار جائحة كورونا ،وللحفاظ على أبناء شعبنا من انتشار هذا الوباء"، مشددة على"الالتزام بالضوابط والتعليمات التي نصت على خروج العراقيين عبر الحدود البرية من هم بصفة طلاب في الجامعات الإيرانية والمرضى (السرطان وبتر أحد الأطراف وأصحاب الضغط العالي الذين يتعذر مرضهم من السفر جواً) خلاف ذلك كله فإن منافذنا مغلقة بالكامل ، وتم تعزيز الواقع الأمني كإجراء وقائي لمنع أي خرق ،بالتعاون والتنسيق المشترك مع قيادة العمليات المشتركة".

ودعت الهيأة "إلى التواصل للحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية لتلافي التحريف ،وعدم الموضوعية في كل ما ينشر".

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