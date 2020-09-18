لجنة النزاهة: ندعم خطوات الكاظمي سواءً استخدم جهاز مكافحة الإرهاب أو المخابرات

2020/09/18 | 14:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، دعمها لخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاربة الفساد.



وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف في تصريح تابعه "ناس" (18 ايلول 2020)، إن "ما يقوم به الكاظمي في محاربة الفساد هو خطوة يجب أن تُدعم من الجميع، وكل من يقول إنه ضد الفساد يجب أن يقف مع هذه الخطوة"، لمشيرة إلى ضرورة "دعم حركة مواجهة الفساد والفاسدين، سواء تم استخدام جهاز مكافحة الإرهاب أو جهاز المخابرات".

وأضافت نصيف، أن "الفساد أصبح حالة في المجتمع العراقي، وأصبح يهدد أمن البلد، ويهدد ميزانية البلد وقوت المواطن"، مبينة أن "عمليات فساد كبرى تسببت بنزيف كبير للمال العراقي، وبالتالي يجب دعم إجراءات رئيس الوزراء في محاربة الفاسدين".

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