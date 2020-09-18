شردتهم الحرائق.. نقل مهاجرين إلى مخيم جديد في اليونان

2020/09/18 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت الشرطة في جزيرة ليسبوس اليونانية، الجمعة، نقل المهاجرين الذين أصبحوا بلا مأوى عندما دمرت الحرائق أكبر مخيم للاجئين في البلاد وسط تفشي فيروس كورونا.

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