إيران.. تسجيل أكثر من 3000 إصابة جديدة بكورونا و144 حالة وفاة

2020/09/18 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الجمعة (18 أيلول 2020)، تسجيل 114 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد واكثر من 3000 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي، أنه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3049 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة إلى 416 الفا و198 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 355 الفا و505 أشخاص لغاية الآن".

وأشارت الى أن "1,593 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات"، لافتة إلى أن "3,869 من المصابين بكورونا في وضع حرج، ويخضعون للعناية المركزة".

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