المنافذ الحدودية : كافة منافذنا مغلقة بالكامل وملتزمون بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية

2020/09/18 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت هيئة المنافذ الحدودية التزامها الكامل بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية .واشارت الهيئة الى ،ماتداولته مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو عن محاولات دخول الزائرين من جمهورية ايران الاسلامية الى الحدود العراقية عبر المنافذ المشتركة بين البلدين، مبينة :" ان مقررات اللجنة الوزارية تلزم باغلاق الحدود البرية امام دخول الزائرين الايرانيين والاجانب على حد سواء ، بسبب انتشار جائحة كورونا ، وللحفاظ على ابناء شعبنا من انتشار هذا الوباء " .وشددت على :" الالتزام بالضوابط والتعليمات التي نصت على خروج العراقيين عبر الحدود البرية ، لمن هم بصفة طلاب في الجامعات الايرانية والمرضى (السرطان وبتر احد الاطراف واصحاب الضغط العالي الذين يتعذر سفرهم جوا) ".واضافت الهيئة :" ان كافة منافذنا مغلقة بالكامل ، وتم تعزيز الواقع الامني كاجراء وقائي لمنع اي خرق ، بالتعاون والتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة"./ انتهى

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