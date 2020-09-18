انفجار داخل قاعدة ’سبايكر’ وسط العراق.. والسلطات توضح

2020/09/18 | 14:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الجمعة، عن حدوث انفجار داخل قاعدة سبايكر في صلاح الدين وسط العراق....

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