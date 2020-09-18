2020/09/18 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت فرقة “العباس القتالية” اللواء 26 في الحشد الشعبي يوم الجمعة إرسال قوات من الدرع والمدفعية والصواريخ فضلا عن التكتيك الى قصبة البشير جنوب محافظة كركوك، مشيرة الى ان الهدف من ارسال تلك القوات تعزيز الأمن نتيجة حدوث تعرضات في محيط القصبة.وقالت قياة الفرقة في بيان اليوم إنه “بعد حدوث عدد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرسال قوة “مدرعة وصاروخية وتكتيكية” لكركوك المركز الخبري الوطني.

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