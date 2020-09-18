المنافذ توضح بشأن فتح الحدود امام الزوار الايرانيين

2020/09/18 | 14:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، التزامها الكامل بقرار إغلاق الحدود البرية أمام دخول الزائرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم (18 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أنه "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتناول محاولات دخول الزائرين من جمهورية إيران الإسلامية إلى الحدود العراقية عبر المنافذ المشتركة بين البلدين".

وأضاف: "اذ تؤكد هيئة المنافذ الحدودية التزامها الكامل بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي أكدت إغلاق الحدود البرية أمام دخول الزائرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء بسبب انتشار جائحة كورونا وللحفاظ على أبناء شعبنا من انتشار هذا الوباء، والالتزام بالضوابط والتعليمات التي نصت على خروج العراقيين عبر الحدود البرية من هم بصفة طلاب في الجامعات الإيرانية والمرضى (السرطان وبتر أحد الأطراف وأصحاب الضغط العالي الذين يتعذر مرضهم من السفر جوا) خلاف ذلك كافة منافذنا مغلقة بالكامل، وتم تعزيز الواقع الامني كأجراء وقائي لمنع أي خرق بالتعاون والتنسيق المشترك مع قيادة العمليات المشتركة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مسجلا يظهر حالات تدافع بين مواطنين إيرانيين يحاولون دخول العراق لأداء الزيارة الاربعينية وقوات الامن الايرانية على المناطق الحدودية مع العراق.

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