2020/09/18 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد يخفض سعر فائدة قروض السيارات الى 5 بالمئة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يخفض سعر فائدة قروض السيارات الى 5 بالمئة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يخفض سعر فائدة قروض السيارات الى 5 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).