الموت يخطف فنانًا عراقيًا رائدًا

2020/09/18 | 14:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

توفي الفنان العراقي الرائد طارق الربيعي يوم الجمعة عن عمر ناهز 83 عاما، بحسب ما اعلنته نقابة الفنانين العراقيين.

ويُعدُّ الربيعي من الفنانين المسرحيين البارعين في مسرح العرائس والدمى وقدم برامج تلفزيونية منها البرنامج الشهير حينها “قره قوز”، وشارك في أعمال تلفزيونية منها تمثيلية “ست كراسي” وتمثيلية “مجنون ليلى في الريف”.

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