الزوار الإيرانيون يقتحمون حدود بلادهم متجهين إلى العراق

2020/09/18 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أخفقت قوات حرس الحدود الإيرانية في منع الزوار الإيرانيين من عبور الحدود الإيرانية العراقية، قاصدين الزيارة الأربعينية في كربلاء.

واظهر مقطع فيديو في مواقع التواصل كيفية عبور الزائرين للحدود الإيرانية متجهين نحو الحدود العراقية، فيما طالب خبراء أمنيون عراقيون الحكومة بمنع دخول الزائرين وذلك لسببين، الأول هو عدم تدقيق أوراقهم الثبوتية، والثاني عدم اجراءهم فحص كورونا الواجب اجراؤه قبل السفر.

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