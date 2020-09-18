2020/09/18 | 14:47 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" العناوين التالية: كورونا يقتحم سجن رومية في لبنان.



مقابر وهمية وفوضى في عملية دفن موتى كورونا في العراق.



معلم سعودي يحارب السرطان بتعليم طلابه.



هذا ما يفعله أساتذة فلسطنيون خلال الحجر.



وفي جولتنا: قوارب في شوراع ليبيا.

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