لجنة الزراعة: واردات المنافذ ستكون رافدًا مهمًا لموازنة 2021

2020/09/18 | 14:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أن الإجراءات الحكومية الخاصة بالمنافذ الحدودية والاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات ستكون رافدًا مهمًا لموازنة العام المقبل.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "موازنة العام المقبل ستشهد ولأول مرة ارتفاعًا في نسب الواردات غير النفطية نتيجة لسياسة تنويع مصادر الدخل الوطني".

وأضاف أن "تفعيل الإجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية بشكل كامل سيكون لها الأثر الواضح في زيادة الإيرادات إضافة لتصدير الفائض من الإنتاج الزراعي والحيواني".

وشدد على "ضرورة التنويع وعدم تفعيل مسألة الاقتراض الداخلي والخارجي مرة أخرى والتوجه إلى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة مع العودة إلى مسألة التمويل الذاتي لبعض الحهات الحكومية للتخفيف من الضغط على الموازنة التشغيلية".

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