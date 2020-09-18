وزير الخارجية : رئيس الوزراء سيزور باريس الشهر المقبل

2020/09/18 | 14:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..الشرطة يواجه الاهلي السعودي بشعار التعويض

يخوض فريق الشرطة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس مباراة مهمة امام فريق الاهلي السعودي على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القرية الدوحة لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال اسيا لكرة القدم.

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