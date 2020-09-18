فرنسا تتعهد بـ’دعم السيادة العراقيّة’ عبر نشاطات دبلوماسيّة

2020/09/18 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الجمعة، على ضرورة استمرار الدعم الفرنسيّ للعراق في إطار التحالف الدوليّ لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابيّة.



وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 ايلول 2020)، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع نظيره الفرنسيّ جان إيف لدوريان، وبحثا تطوُّرات الوضع السياسيّ والأمنيّ في العراق، وأهمّية استمرار التنسيق سواء في الإطار الثنائيّ أم ضمن التحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ".

واضاف البيان "كما بحثا المشاريع الاقتصاديّة التي يُمكِن الاستثمار بها في العراق، وكذلك إكمال التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء إلى باريس الشهر المقبل".

وأشاد الوزير كما ورد في البيان بـ "الدور الفرنسيّ الفعّال في مُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ ضمن التحالف الدوليّ، مُشدّداً على أهمّية استمرار هذا التعاون؛ لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابيّة".

ولفت البيان الى ان "ذلك يأتي ضمن الجولة الأوروبيّة التي يُجريها السيّد الوزير على رأس وفد رفيع المُستوى لبحث تعزيز العلاقات الثنائيّة، وإيجاد آليّات لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في مُختلِف المجالات بما يُحقّق المصالح المُشترَكة".

واشار البيان الى ان "الوزيرين بحثا آليّات التعاون الثنائيّ على المُستويات السياسيّة، والأمنيّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة، ودُخُول الشركات الفرنسيّة للمُساهَمة في إعادة الإعمار".

وثمّن فؤاد حسين "زيارة الرئيس الفرنسيّ إلى بغداد"، مُؤكّداً أنّها "أعطت زخماً مُهمّاً للدفع بتطوير العلاقات الثنائيّة التي ستعقبها زيارات أخرى أهمّها زيارة رئيس الوزراء السيّد مصطفى الكاظميّ في الأسابيع المقبلة؛ بهدف تحقيق شراكة في مُختلِف المجالات".

وجدّد وزير الخارجية "الدعوة إلى الجانب الفرنسيّ للاستمرار في التعاون الأمنيّ والعسكريّ الفرنسيّ الفعّال في إطار التحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ والمساعدة في تأهيل الأجهزة الأمنيّة، علاوة على التعاون الأمنيّ والاستخباريّ بين الجانبين".

من جانبه أكّد لودريان بحسب البيان "استعداد بلاده الكامل لدعم العراق، وتعزيز مكانته في المُجتمَع الدوليّ والإقليميّ"، مُوضِحاً أنّ "فرنسا ستُوظّف دورها الدوليّ لدعم السيادة العراقيّة عبر نشاطات دبلوماسيّة تصُبُّ في هذا الإطار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تتعهد بـ’دعم السيادة العراقيّة’ عبر نشاطات دبلوماسيّة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تتعهد بـ’دعم السيادة العراقيّة’ عبر نشاطات دبلوماسيّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).