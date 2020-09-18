مصرف الرشيد يخفض سعر فائدة قروض شراء السيارات

2020/09/18 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصرف الرشيد عن تخفيض سعر فائدة قروض شراء السيارات لتصل الى 5% سنويا ، تسدد من الشهر الثاني لمنح القرض .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي :" ان المصرف خصص فروع وشركات جديدة لترويج معاملات المنح في بغداد والمحافظات وهي شركة نوافذ التسوق ، فروع ارخيته، الصالحية، الحلة، الفيحاء، خالد بن الوليد، الجزيرة، الخالص، الرمادي، بابا كركر، شيشين، و شركة البراق الخاطف ، فروع السيف، العشار، الكرامة، الديوانية، السماوة، الناصرية، الغراف، الكوفة، واسط، كربلاء".وكان المصرف اعلن في وقت سابق عن منح قروض لشراء السيارات تتراوح مابين 30 الى 60 مليون دينار لكافة الشرائح./ انتهى

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