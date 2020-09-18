خطيب جمعة النجف : التطبيع اسقط اقنعة الحكام وفضحهم امام شعوبهم

2020/09/18 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/اكد امام وخطيب جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي :" ان التطبيع اسقط الاقنعة عن الحكام وفضحهم امام شعوبهم ".واستنكر القبانجي التطبيع مع اسرائيل والحفل الذي اقيم في واشنطن الذي ضم البحرين والامارات واسرائيل برعاية امريكية، معتبرا :" ان هذا يبيّن سقوط الاقنعة عن حكام التطبيع ".



وقال في حديث الجمعة الاسبوعي الذي يلقيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا :" ان هذه فضيحة لحكام التطبيع وسقوط لاقنعتهم امام شعوبهم، ونحن غير قلقين على شعوبنا.



وهذه المواقف المشينة هي زيادة في وعي الشعوب" ، مبينا :" ان الصلح حق لكن ليس مع المعتدي ".



واوضح: " ان مشكلتنا مع اسرائيل هي انها دولة غاصبة وليس لانهم على على دين اخر".و في محور آخر تطرق خطيب جمعة النجف الى لقاء بلاسخارت ممثلة الامم المتحدة في العراق ،بالمرجع الديني السيد علي السيستاني، مشيرا الى التوصيات التي قدمها المرجع بشأن الانتخابات واعتبارها هي العلاج لمشاكل الشعب وان تكون حرة وبعيدة عن الضغوط.وحول التصريحات الاخيرة للسفير الامريكي في العراق التي اشار فيها الى التدخل الايراني في العراق، قال القبانجي :" انها من المضحكات المبكيات ".



وتابع :" لدينا قواعد عسكرية امريكية في العراق وخمسة الاف جندي عدا المستشارين والطائرات الامريكية التي تجول في سماء بغداد ، والسفير الامريكي يقول ايران تتدخل في العراق ".



وعن زيارة الاربعين ، قال القبانجي :" ان الشعب العراقي بدأ استعداداته الهائلة والرائعة لاستقبال الزائرين لزيارة الاربعين وخدمتهم " ، مبينا :" ان 50 الف موكب مستعدة لخدمة الزائرين ، والحركة بدأت من اقصى مدن العراق، مع استعدادات الاجهزة الحكومية والعتبات المقدسة ".واضاف: " ماتزال الحوارات من قبل الحكومة مع الدول قائمة لفتح باب الزيارة لغير العراقيين ، نتمنى ان توفق هذه المساعي للحضور المكثف ووفق التوصيات الصحية".وفي شأن آخر رحب القبانجي بزيارات رئيس الوزراء مصطفى للمحافظات بأمل الاستماع للشعب المظلوم ،خصوصا في ملف الخدمات.



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