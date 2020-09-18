مقتل جنديين تركيين بصاروخ لمسلحي حزب العمال الكردستاني

2020/09/18 | 14:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية أن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخر بعد أن أطلق مسلحون أكراد صواريخ على قاعدة عسكرية في شمال العراق....

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