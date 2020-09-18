كورونا.. 26 وفاة و605 اصابات جديدة في كوردستان

2020/09/18 | 14:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت كوردستان سباقة لإتخاذ العديد من التدابير الوقائية لمواجهة كورونا

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