مسرور بارزاني: متفائل بالتوصل لاتفاق نهائي مع بغداد رغم العقبات

2020/09/18 | 14:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني - صورة إرشيفية

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