"كوردستاني" يقدم تجربة 30 عاما مع الدف في كتاب

2020/09/18 | 14:47 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال شهر رمضان الماضي كان كوردستاني ينشد الأغاني الدينية باللغة الكوردية

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