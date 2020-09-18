الصحة العراقية تسجل 76 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا


الصحة العراقية تسجل 76 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا
2020/09/18 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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