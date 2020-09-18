بايرن ميونخ يستهل حملة لدفع عن “البوندسليغا” بلقاء شالكه

2020/09/18 | 14:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

يبدأ فريق بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني الذي توج به الموسم الماضي، عندما يستضيف نظيره شالكه، اليوم الجمعة، على ملعب “أليانز آرينا”، في افتتاح مباريات الموسم الجديد 2020-2021، من عمر مسابقة “البوندسليغا”.

يدخل العملاق البافاري منافسات الموسم الجديد من “البوندسليغا” بروح معنوية عالية، تحت قيادة المدير الفني هانز فليك، بعد التتويج الموسم الماضى بالثلاثية التاريخية، للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2012-2013، تحت قيادة المدرب الأسطوري يوب هاينكس.

وفي المقابل يسعى فريق شالكه يقيادة مديره الفني ديفيد فاغنر، لبداية صفحة جديدة مع جماهيره في الموسم الجديد، بعد أن أنهى الموسم الماضي محتلاً المركز 12، وسيغيب عن المشاركة في إحدى البطولتين الأوروبيتين للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.

من جانبه أكد فليك على جاهزية الثنائي الوافد الجديد ليروي ساني، والمدافع جيروم بواتينغ، على خوض لقاء اليوم، فيما سيغيب الفرنسى كينغسلي كومان لإصابته بفيروس كورونا.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: “ساني لعب مع منتخب ألمانيا، لذا لما لا يبدأ معنا؟ إنه في مستوى جيد من اللياقة البدنية، لكني لن أكشف أي شيء الآن عن تشكيلة اللقاء”.

وتابع: “بواتينغ يتدرب منذ الإثنين، عمل بشكل شاق أيضاً خلال عطلته، هو جزء من الخطة وبالتأكيد سيكون أحد الخيارات، كما لن يشارك كينغسلي كومان في المباراة، نظراً لاستمرار عزله بعد تواصله بشكل مباشر مع شخص مصاب بفيروس كورونا”.

وأعلنت السلطات المحلية فى إقليم بافاريا، إقامة المباراة الافتتاحية للموسم الجديد 2020-2021 للدوري الألماني، والتي تقام بين بايرن ميونخ وشالكه دون حضور جماهيري.



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